Smitta jobba i barnehage

Sula kommune har i dag fått stadfesta at ytterlegare fire personar har testa positivt på Covid-19-viruset. Ifylgje kommunen var alle i karantene. Ein av dei smitta jobba i ein barnehage. Barnehageavdelinga er no stengt og både barn og tilsette er sett i karantene. Fleire i husstanden har utvikla symptom og difor vert endå ei barnehageavdeling og to kohortar i barneskulen sett i karantene i påvente av testresultat, skriv Sula kommune på sine nettsider.