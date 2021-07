Smitta etter første vaksinedose

Ålesund kommune fekk tysdag 13. juli meldt inn to nye tilfelle med koronasmitte. Ifølge kommunen kom dei smitta frå utlandet. Smittesporing er gjennomført og det er berre den næraste familie som er sett i karantene. Mikrobiologisk avdeling i Molde er i gang med å analysere om det kan dreie seg om deltavarianten av koronaviruset.

– Dei to nye koronatilfella var begge vaksinerte med første dose og blei likevel sjuke. Vi minner om at det er viktig å overhalde smittevernreglane og ha låg terskel for å teste seg, sjølv med milde symptom, seier kommuneoverlege Jonas Kvale Vegsundvåg i ei pressemelding.