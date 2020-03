Smitta av koronavirus

Éin person i Kristiansund har fått påvist at koronasmitte. Dette er den andre personen i Kristiansund som har fått påvist slik smitte, og begge to har vore i same reisefølgje. Til saman var det seks personar i same reisefølgje og to av desse er busette i Kristiansund.

Dei to som har fått stadfesta smitte har vore i karantene, og Kristiansund kommune vurderer faren for at dei skal ha smitta andre som liten.

Dei som tok fly mellom Oslo og Kristiansund saman med reisefølgjet vert kontakta av smittevernoverlegen i Kristiansund.