Smågrisbøndene under press

Svineproduksjonen i Møre og Romsdal er under press og fra nyttår blir det viktige navet for grisebøndene, Rypdal purkering med base i Tresfjord avvikla. Mange grisebønder slutter og grunnlaget for en egen purkering blir borte. 10 av de 15 bøndene i purkeringen velger å fortsette som satelitter under en purkering på Skjåk i Gudbrandsdalen, slik at smågrisproduksjonen i fylket fortsetter. Rita Flatvad i Sunndalen (bildet)er blant svinebøndene som satser videre sammen med mannen Knut.