Småbilar får bruke siderampe

Alt arealet på ferja Ivar Aasen blir no tatt i bruk i sambandet Solholmen-Mordalsvågen. Det har fylkeskommunen og Fjord1 blitt samde om. Pendlarane har vore frustrerte fordi dei blir ståande att på kaia, sjølv om ferja ikkje er full. No skal dei minste bilane få bruke siderampene. Jesper Wiig, seksjonssjef i fylkeskommunen er glad for at saka løyste seg.