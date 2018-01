Små følgjer for Sunndal

NVE melder i ettermiddag at dei ikkje set i verk tiltak i samband med snøraset som demmer opp elva Driva. Dei ventar heller ikkje at det kjem til å vere særleg utvikling i samband med oppdemminga i løpet av natta. NVE ventar heller ingen særlege følgje for Sunndal om demninga skulle briste. Kriseleiinga i Sunndal set dermed ikkje i verk ytterlegare tiltak i samband med snøraset i Oppdal.