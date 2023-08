Slutter som psykolog

En psykolog i Møre og Romsdal har frivillig gitt fra seg retten til å praktisere i yrket, etter å ha innleda en seksuell relasjon til en pasient.

Statens helsetilsyn varsla tidligere i sommer at psykologen kunne komme til å miste autorisasjonen.

Ifølge helsetilsynet hadde psykologen et forhold til ei ung kvinne over fleire år.

Kvinnen har forklart at de to møttes hjemme hos hverandre, og at ho blei avhengig av han.