Slutter i KrF i protest

Styremedlem i Møre og Romsdal KrF og gruppeleder i KrF i Hareid, Marit Øien Sæverud, ser ingen framtid i politikken etter at KrF valgte regjeringssamarbeid med Frp, melder Sunnmørsposten. Sæverud vil sitte i kommunestyret ut denne perioden, etter det er hennes arbeid for KrF slutt. – Jeg kan ikke drive valgkamp og verve medlemmer til et parti som samarbeider med Frp i regjering. Det vil jeg ikke bruke krefter på, sier Sæverud til avisen.