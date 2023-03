Sluttar i Den norske kyrkja

Benjamin Anda sluttar som sokneprest i Giske og Vigra i Møre bispedømme. Det skriv avisa Dagen. No blir han ny prest i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Bergen. Det skriv samfunnet sjølv i ei pressemelding. Anda startar i jobben 1. juli.

Han har vore sokneprest i Giske sidan sommaren 2020. Det vekte reaksjonar då det i fjor sommar blei kjent at den unge soknepresten meiner at Bibelen ikkje tillèt at kvinner er prestar.

I pressemeldinga skriv DELK at Anda deler deira offisielle syn på tenestedeling.