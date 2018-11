Slutt på svarte søppelsekkar

Fra årsskiftet er det slutt på å ta imot svarte søppelsekkar ved miljøstasjonane. Om du kjem med svart sekk, må du sortere innhaldet ved miljøstasjonen for å få det levert. Linn Stamnes Stokke ved Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap, seier årsaka til at sekkane no skal vere gjennomsiktige er at ein lettare skal sjå innhaldet. Målet er at alle skal bli betre på å sortere avfall.