Slutt på sjukepleiarar som vakter

Sykepleierforbundet og Helse Møre og Romsdal har blitt einige om å avslutte praksisen der sjukepleiarar ved Kristiansund sjukehus jobber som dørvakter. Sjukepleiarar og andre tilsette blei spurt om å ta ekstravakter som dørvakter på grunn av vektarstreiken. Praksisen blir avslutta for sjukepleiarane frå i dag. – Vi forstår at dei har behov for å sikre at smitte ikkje kjem inn på sjukehuset, men vi er tilfreds med at sjukepleiarane no kan gå tilbake til sitt vanlege arbeid, seier fylkesleiar Trine Bruseth Sevaldsen i Norsk Sykepleierforbund.