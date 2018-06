Slutt på kolonne i Innfjordtunnelen

Fredag 8. juni kl. 06 er det slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen i Rauma. Arbeidet med å utbedre tunnelene startet høsten 2016. Etter nesten to år er tunnelen snart ferdig utbedret. Kolonnekjøringen i Måndalstunnelen er allerede avsluttet. – Utbedringen har skapt ulemper for mange, men det har vært helt nødvendig for å gjøre tunnelene tryggere, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth. Innfjordtunnelen skal nå få ny asfalt. Derfor blir det kolonnekjøring i noen uker til framover, men da med kontinuerlige kolonner fra kl. 20-06, med inntil 15 min ventetid.