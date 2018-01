Slutt på bompenger i Sykkylven

Klokka 12 i dag ble det slutt på bompengeinnkreving over Sykkylvsbrua mellom Vik og Ikornes i Sykkylven. Siden starten i oktober 2000 har det blitt innbetalt 267 millioner kroner i bompenger. Mindre trafikk enn ventet over broa, gjorde at innkrevingsperioden måtte forlenges, men i formiddag ble det altså slutt på innkrevinga.