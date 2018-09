Slovakisk selskap godtok førelegg

Eit slovakisk transportselskap har godteke eit førelegg på 50 000 kroner etter at selskapet manipulerte fartsskrivaren i eit vogntog som vart stoppa for ein kontroll på Horgheim i Rauma 19. september. Det vart gjort eit inngrep i fartsskrivaren som gjorde det umogleg å gjere korrekte registreringar, skriv Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding. Alle som driv godstransport er pålagt å montere fartsskrivarar i køyretøya. – Det er viktig for oss å markere – også i det internasjonale transportmiljøet – at det reagerast kraftig mot dei som prøver å skaffe seg ulovlege konkurransefortrinn som går utover trafikksikkerheita, seier Roar Mordal Hilde, lensmann i Vestnes og Rauma. Det var Statens vegvesen som avslørte det slovakiske transportselskapet under kontrollen 19. september.