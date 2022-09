Sløkte bål som skapte utfordringar

Klokka 18.53 meldte 110-sentralen at brannvesenet var ved Årønesbukta i Molde for å sløkke eit bål. Røyken frå bålet dreiv inn mot flyplassen og skapte utfordringar.

110-sentralen melder no at bålet er sløkt og at røyken er borte.