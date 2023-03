Slo, skalla og spytta på politiet

Ein bilførar på Nordmøre slo, skalla og spytta på politiet ved Atlanterhavstunnelen i formiddag, ifølgje ein UP-patrulje som hadde trafikkontroll i området. Han blir no anmeldt for å ha gått til angrep på polititenestefolk. Bilføraren er mistenkt for køyring i rusa tilstand.