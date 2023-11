Slo tilbake mot kritikk

UNE sin advokat, Christine Bjones, slo fredag ettermiddag tilbake mot kritikken om at dei ikkje har gjort noko for å avklare identiteten til Suel Kassembo.

Ho viste til lovverket og sa at det er asylsøkaren sjølv som pliktar å bevise kven han er, og ikkje styresmaktene.

Bjones avviser også at dei har brukt lang tid på saksbehandlinga og meiner det uansett ikkje ville endra UNE sitt syn.