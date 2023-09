Slo til mann

Politiet i Ålesund måtte rykke ut til ein uteplass i sentrum av byen etter at det oppstod ein situasjon der i natt. Ein mann er mistenkt for å ha slått ein annan, men det er uklart kva som var årsaka til dette, melder politiet. Ingen skal ha blitt alvorleg skadd, men den mistenkte blei tatt med inn til arresten for natta.

Då politiet jobba på staden kom ein annan mann og forstyrra politiet sitt arbeid. Politiet opplyser at også han blei tatt med inn til arresten og blir meldt for å ha hindra politiet.