Slo til flere personer før han forlot stedet

I Ørsta sentrum brøt det ut slagsmål mellom flere menn. To menn på 30 og 32 år ble bortvist av politiet og er anmeldt for ordensforstyrrelse. En kvinne på 18 år er også anmeldt for ordensforstyrrelse.

Også på Rensvik i Kristiansund gikk det hett for seg. En mann slo til flere personer under en tilstelning. Han hadde forlatt stedet da politiet ankom, men mannen er kjent av politiet.

Også i Molde har det vært slagsmål i natt. To personer, 21 og 25 år, er anmeldt for ordensforstyrrelse etter slåssing. Det samme skjedde i Ålesund sentrum der to personer ble bortvist på grunn av slåssing.

I Ålesund sentrum måtte en mann kjøres til legevakta for sjekk. Flere meldte om at mannen som var beruset, ropte og skrek og var aggressiv.

Trafikkulykker

Det har også vært flere trafikkulykker i løpet av lørdag kveld og natt til søndag, men uten at noen ble skadet.

På riksveg 70 frontkolliderte to biler ved Bjørbekkje i Sunndal I alt seks personer var involvert, men ingen ble skadd.

En bilfører måtte til legevakta for sjekk etter en trafikkulykke på fylkesveg 61 ved Mauseidvåg i Sula. Bilen gikk rundt like ved tunnelen og havnet utfor vegen. Føreren av den eneste i bilen.