Slo seg til ro med svaret frå Ødegård

Frostating lagmannsretten slo seg til ro med svaret frå sorenskrivar Ole Ødegård om at han ikkje hadde nokon intim relasjon til ei kvinne i barnevernet.

Dette skjedde trass i at retten blei varsla om at Ødegård ikkje snakka sant.

Kort tid etter fortalte kvinna til Tidens Krav om at dei to framleis var kjærestar og la fram ei rekkje intime tekstmeldingar.

Ødegård blei dømd i Hordaland tingrett tidlegare i år for løgn i retten, og denne veka behandlar lagmannsretten saka på nytt.