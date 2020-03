Slo med skiftenøkkel

En mann i slutten av tenårene er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i 120 dager for kroppsskade etter at han slo en annen mann i ansiktet med en skiftenøkkel. Mannen fikk to brudd i øyehulen i tillegg til hjernerystelse og tannskader. Fullbyrding av seksti dager av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Mannen må også betale 40.000 i oppreisningserstatning til fornærmede.