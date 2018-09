Slo med øks

Ein mann frå Nordmøre er dømt til fengsel i to år for vald. Mannen i 20-åra er dømt for å ha slått ein mann i hovudet med hammarsida av ei øks, og for å ha sparka ei kvinne og ein mann, også medan dei låg på bakken. Nordmøringen er også dømt for vald og truslar mot politiet. Han må betale 80.000 kroner i erstatning til eit av offera