Slo mann i ansiktet på julebord

Ein mann i 40-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i 75 dagar for å ha slått ein annan mann i ansiktet. Ifølge dommen var dei to på same julebord i fjor. Der skal det ha oppstått ein situasjon der dei diskuterte høglydt. Dette enda med at mannen slo den andre mannen i ansiktet minst to gonger. Det førte til at mannen mista bevisstheita og fekk eit kutt over nasen. I tillegg til fengselsstraffa må den dømde mannen betale 10.000 kroner i erstatning.