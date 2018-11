Slo hull i taket

Brannvesenet tok en avgjørelse om å slå ut et hull i taket på eneboligen for å få lufte ut varmen. Det forteller vakthavende ved 110-sentralen, Tor Ivar Sjåstad. Eneboligen i Vartdal i Ørsta begynte å brenne sent i kveld, og personen som bor i huset var ikke hjemme. Brannvesenet jobber fortsatt på stedet med slukking og røykdykkere har nå klart å ta seg inn i huset på grunn av mindre varme.