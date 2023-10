Slo hovudet på fisketur

Ein person blir sendt til sjukehus for sjekk etter at vedkomande slo hovudet og fall under ein fisketur på Akselvollvatnet på Sjøholt. Båten med to personar i vart tatt av straumen medan dei drog garn. Dei prøvde å dra båten mot land, då den eine skada seg, opplyser politiet.