Slitasje også i SFO

Tilsette i SFO i Ålesund meiner dei blir forskjellsbehandla når skulane tar tidleg juleferie fredag. SFO skal halde ope, men også her er dei tilsette slitne og har høgt sjukefråver, seier hovedtillitsvalt i Fagforbundet, Laila Alvestad. Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal forstår at det er slitasje også på tilsette i SFO, men at grunnen til tidleg juleferie i skulen er at det var utfordrande å få god nok kvalitet i undervisninga