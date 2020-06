Slit med gjelda

Det Ålesund-baserte offshoreselskapet Golden Energy Offshore Services må ha frisk kapital for å handtere gjelda på to Kina-bygde skip. Dei har no fått i hamn ein endra nedbetalingsplan, skriv nett.no. Selskapet har fire offshoreskip, der tre no ligg i opplag på grunn av den vanskelege marknaden.