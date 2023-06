Slinningsbålet fører til trafikkendring

Det blir einvegskøyring på deler av Hessa i samband med tenning av Slinningsbålet laurdag kveld. Politiet ber folk vere ekstra merksame på skilting og på at det er mange gåande i området. Dei ber òg om at parkerte bilar ikkje må vere til hinder for naudtetatane.