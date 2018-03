Det kalde fine påskevêret over store delar av landet lokkar mange ut på tur, både til fots og på ski. Men det er lite som øydelegg stemninga så mykje som eit irriterande og smertefullt gnagsår.

Røde Kors sine lokale hjelpekorps har påsketeneste ved forskjellige utfartsstadar over heile landet. Der kjem mange turlystne innom for råd og tips eller for å få hjelp til behandling av skader, mellom anna gnagsår. Det handlar først og fremst om førebygging, seier Sigbjørn Ljusnes, leiar for Ressursgruppe Førstehjelp i Røde Kors.

– Bruk gode sko og sokkar. Og sjekk om utstyret frå i fjor framleis passar. Det er mange som ikkje oppdagar at skoa har blitt litt trongare før dei står på fjellet, seier han.

– Førebygging er viktig

Han får støtte av Mette Øines Habberstad, kommunikasjonssjef i Den Norske Turistforening (DNT).

Mette Øines Habberstad i DNT seier ein kan unngå gnagsår ved å førebygge skaden før den oppstår. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

– Det er alt for mange som kjøper seg nye sko og legg ut på langtur. Du unngår som regel problema om du går inn skoa først.

Det er også viktig at skoen sit godt på foten. Dersom skoen er for liten eller for stor vil det føre til auka friksjon eller press, noko som igjen aukar risikoen for gnagsår. Eit anna triks er å ta grep med ein gong ein kjenner det minste teikn til gnaging.

– Ha alltid med teip eller gnagsårplaster, er oppfordringa frå Habberstad. Då kan du plastre foten med ein gong du kjenner irritasjon og stoppe det frå å utvikle seg meir.

Hald deg tørr

Det er også viktig å tenke på kva du har i skoen. Sokkar som sit godt på foten er eit bra utgangspunkt.

– Nylonstrømper under ullsokken kan vere ei god hjelp om ein lett får gnagsår. I tillegg finst det eigne gnagsårsokkar, seier Habberstad.

Nylonstrømpene reduserer nemleg friksjonen mot huda. To par sokkar, med eit tynt par inst og ull utanpå, kan også fungere. Då oppstår friksjonen mellom sokkane og ikkje stoffet og huda. I tillegg er det viktig at føtene er tørre og reine. Nokre turgåarar anbefaler også å bruke fotkrem for å halde føtene mjuke slik at ein unngår gnaging.

Ikkje sprekk blemmer, seier Sigbjørn Ljusnes, i Røde Kors. Det beste er om dei sprekk av seg sjølv. Foto: CC foto fra http://www.flickr.com/photos/danielmorris/

– Ikkje sprekk blemmer

Sigbjørn Ljusnes seier at gode plaster kan vere den beste løysinga dersom du først har fått eit gnagsår. Det beskyttar såret frå å utvikle seg og bli verre. Foto: Didrik J. Krager / Røde Kors

Og det finst heldigvis gode råd når uhellet først er ute. I tillegg til å reinse og plastre såret, er det viktig å ikkje sprekke blemmer, seier Sigbjørn Ljusnes i Røde Kors.

– Det beste er om dei sprekk av seg sjølv. Ikkje stikke hol på dei med mindre blemmene er veldig store og plagsame.

Sårsalve kan også vere ei god hjelp dersom såret er stort, men det held som regel å reinse og plastre det. Men pass på at det ikkje blir infeksjon i såret, seier Ljusnes.

– Dersom såret ikkje gror, blir varmt, raudt og hovnar opp, kan det vere ein infeksjon. I så fall må du oppsøke lege.