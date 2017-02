Slik sparker en norgesmester

Taekwondo er populært i Aure. De har tre forskjellige klubber med utøvere i alle aldre. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

De øver på slag og spark mens de utstøter forskjellige hyl og brøl som kalles kiap. Målet er å få ut det siste man har ved å bruke stemmen.

– Når du går ut i kampstilling skal du høres, du skal sette en støkk i motstanderen, og ved hvert bidige slag og spark skal du skrike, forklarer taekwondotrener for Tong-IR, avdeling Aure, Tor Nilsen.

Tor Nilsen har selv drevet med boksing og taekwondo og startet på nytt da datteren viste interesse for sporten. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

I Aure er taekwondo populært. De har flere klubber og Nilsen anslår at mellom 70–80 driver med sporten.

– Det er en sport som passer alle, det er fantastisk for barn som vil ha med foreldrene sine på trim. Det blir tilrettelagt for alt.

– Lærerik sport

I mønster konkurrerer de ved å simulerer kamp. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Sporten tar utgangspunkt i selvforsvar og utøverne konkurrere i to former for kamp. Vanlig kamp, hvor den som treffer mest vinner, og mønster, hvor man går en simulert kamp alene. I Aure har de utøvere i begge leire og det vises igjen på treningen.

Kristine Xiao Ulfsnes terper og terper. Om noen uker er det ny konkurranse. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Kristine Xiao Ulfsnes (13) konkurrerer i mønster og trener derfor for seg selv i en ende av hallen. I hennes kampform går de en simulert kamp der hun skal utføre forskjellige håndbevegelser og sparketeknikker. Hun startet i femteklasse, og har rødt belte med tre svarte striper og er midtnorsk mester.

Kristine Xiao Ulfsnes har holdt på med taekwondo siden hun gikk i femteklasse. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Det er en lærerik sport, og det er veldig artig.

I andre enden av hallen trener Mari Nilsen (13). Hun er datteren til treneren og er grunnen til at han valgte å engasjere seg aktivt i sporten igjen.

Nå står konkurransene i kø fremover. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Det er veldig artig, så da fortsatte jeg. Man lærer noe nytt hver dag, sier Mari mens hun jobber med å perfeksjonere sparkene sine.

I helga er hun på treningshelg sammen med landslaget og flere OL- og VM-mestere.

– Jeg får mye utbytte av å lære av dem.

Tar mye tid

Det er ikke tilfeldig at hun skal på samling. I høst ble hun norgesmester i sin klasse, og hun har også vunnet norgescupen.

Mari Nilsen vil satse og håper du får en plass på landslaget i fremtiden. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Det tar veldig mye tid. Jeg trener i ukene og vi reiser annenhver helg til Trondheim og trener med elitegruppa der, i tillegg til stevner.

Etter treningshelgen er det norgescup igjen både for Mari og Kristine, før Mari reiser til Nederland for å delta i World Cup.

All reisingen koster penger, sammen med utstyr til både kamp og trening. Men kommunen har vært med og bidratt økonomisk. Og far og trener Nilsen er villig til å bruke

Det tar mye tid, men det er det verdt mener de. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

ressurser på det.

– Det er artig. Så lenge interessen er der så er det bare å fullføre og stå på, smiler Tor Nilsen.