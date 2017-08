Slik kan du forhåndsstemme hjemme

Forhåndsstemningen pågår nå og flere kommuner melder om økt pågang sammenlignet med tidligere valg. Frem til 8.september før valget kan alle med stemmerett i stortingsvalget forhåndsstemme, men det er ikke alle som har mulighet å reise til et valglokale.

– Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kommer deg til valglokale, så skal du selvfølgelig få lov til å stemme likevel. Da kan du søke til valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme, sier Lise Merkesdal, rådgiver i Valgdirektoratet.

– I de aller fleste kommunene kan du henvende deg på e-post eller telefon, så tar de kontakt med deg og avtaler et tidspunkt.

Tar med urne og stemmesedler til hjemmet

Tilbudet gjelder i alle kommuner og må skje i uken før valget.

– Det er et krav om at kommunene setter frist tidligst tirsdag til torsdag siste uka før valget, mellom 5 og 7 september.

– Det er viktig at vi får ut at det er et tilbud for dem som sitter hjemme, sier rådgiver Lise Merkesdal i Valgdirektoratet.

– Valgfunksjonærer kommer hjem til deg med en urne og stemmesedler slik at du skal stemme som om du er i et valglokale. Det blir selvfølgelig ikke helt det samme, men det skal fortsatt ivaretas hemmelig valg og det legges opp gode rutiner, så du kan sitte i fred og gjøre ditt valg, sier Merkesdal.

– Er det mange som benytter seg av tilbudet?

– Vi har ikke tall på hvor mange, men vi vet at de aller fleste kommunene har flere som benytter seg av tilbudet. Det er jo også en del velgere som er på institusjoner og der drar også valgfunksjonærer i kommunene rundt og samler inn stemmesedler. Men det er viktig at vi får ut at det er et tilbud for dem som sitter hjemme.

Ifølge Merkesdal er det et krav til kommunene at de skal informere innbyggerne om tilbudet, men ikke hvordan de skal gjøre det.

– Vi oppfordrer at de gjør det på disse plattformene hvor de vet at de i målgruppene finner informasjonen, sier hun.

På valgdagen kan også velgere som for eksempel sitter i rullestol eller ikke er i stand til å ta seg inn i valglokalet avgi stemme umiddelbart utenfor.