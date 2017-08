Slik får du kontroll på klær og utstyr til skolestart

De færreste har mer erfaring rundt skolestart enn Charlotte Avseth. Hun har så langt fulgt fem av sine syv små til første skoledag. Sofie (17) er eldst og har begynt på videregående, Johanne (15) og Alida (14) går på ungdomsskulen, Sunniva (8) og Kristiane (6) går på barneskolen og Josefine (5) og Kristian (3) går ennå i barnehagen. De fire yngste er hjemme denne dagen og de tre eldste er på jobb, i stallen og på fotballtrening.

Mamma Charlotte har gjort en rekke erfaringer når det gjelder hva som faktisk trengs til skolestart, som hun igjen vil få bruk for neste år og året etter når de to minste i flokken skal begynne på skolen.

Her finner alle i familien matboksene sine. Det er også en stor skuff til drikkeflasker og en egen mindre skuff til flasketopper. Foto: Ellen Fredriksen / NRK

Planlegging er essensielt

– Når du planlegger innkjøp av klær og utstyr til skole- og barnehagestart, er det lurt å lage en handleliste. Få en oversikt over hva du har hjemme og hva du mangler. Hold deg til lista, så unngår du å handle inn ting du ikke trenger, sier Avseth som også blogger om mammalivet .

Den gule kommoden i yttergangen er fast ranselplass. Foto: Ellen Fredriksen / NRK

Det er ikke bare handleturene som må ha struktur i en stor familie. Et skikkelig system på hva som skal være hvor er alfa og omega i det store huset på Giske på Sunnmøre. Med syv unger som alle er i skole- og barnehagealder, er det en stor fordel at alle vet at de finner matboksen sin i den store skuffen på kjøkkenet og at ranslene står klare til dyst på den gule kommoden under trappa i yttergangen.

Alt av klær og utstyr i familien merkes med navnelapper slik at det ikke blir forvekslet i barnehagen og på skolen. Foto: Ellen Fredriksen / NRK

Satser på gjenbruk

Charlotte og ektemannen Jan Henrik (46) har alltid ønsket seg en stor familie, men kjenner litt på miljøansvaret som følger med å ha så mange å handle inn til.

– Det er mange fordeler med å ha en stor familie, men jeg føler på det at vi belaster miljøet litt mer enn gjennomsnittsfamilien, sier syvbarnsmoren.

Når barnet begynner i førsteklasse kan det være stas at skolesekk, skrivesaker og klærne til den store dagen er nytt, men senere kan det være mye å spare på å kjøpe brukt. Minstemann har i dag på seg genser og skjorte som er kjøpt brukt, alt Sunniva har på seg er arvet og buksen til Kristiane er kjøpt brukt.

– Jeg tror mange er mer miljøbevisst enn før og ønsker å ta ansvar – Enten ved å kjøpe brukt eller ved å velge klær av mer organisk materiale. Charlotte Avseth

Barneføtter vokser fort, så det lønner seg ikke alltid å kjøpe sko lang tid før de skal tas i bruk. Foto: Ellen Fredriksen / NRK

Charlotte tror mange opplever press på at alt skal være flunkende nytt og av riktig merke til skolestart. Det blir fort kostbart enten du har ett eller flere barn å kjøpe inn til, og hun tror det i stor grad er foreldrene selv som skaper kjøpepresset.

– Det er viktig å ikke bli opphengt i hva alle andre kjøper. Ungene vet ikke forskjell på dyrt og billig og bryr seg ikke om hvilket merke klærne deres har, sier hun. Charlotte Avseth

Tilbud ved skolestart

Kristiane (6) begynner i andreklasse denne uken. Foto: Ellen Fredriksen / NRK

Selv pleier syvbarnsmoren å vente til rett før skolestart med å handle, for da har ofte butikkene gode tilbud. Det kan også være lurt å kun kjøpe inn det mest nødvendige til skolestart og heller supplere etter hvert som du ser hva barnet mangler for å unngå bomkjøp.

– Vanlige klær, ransel med matboks, drikkeflaske og kanskje litt skrivesaker holder lenge. De begynner jo ikke med alt første dagen, sier Avseth.