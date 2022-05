Slik blir været på 17. mai

Dette sier meteorolog Magni Svanevik om været i Møre og Romsdal fremover: – Det skal bli bedre, heldigvis. Helgeværet gjør at det passer å stryke bunadsskjorta og pusse sølvet, for det fortsetter med nedbør. Men utover søndagen blir det gradvis lettere vær og sol utover ettermiddagen på søndag. Da er vi ferdig med regnværet for denne gangen, og da ser det bra ut for starten av neste uke og for 17. mai.