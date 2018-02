Slik blir sjukehusutbygginga

Når det gjeld Ålesund sjukehus, har prosjektgruppa for bygningsmessig utviklingsplan tilrådd scenario 3 for den somatiske verksemda og scenario 2 for psykiatrien. I Volda vil ein i første fase følgje scenario 1 med bygging av nytt akuttmottak inklusiv observasjonssenger i vest. Dagens akuttmottak kan då byggjast om til areal for poliklinikk og dagbehandling, skriv helseføretaket.