Slik blir neste års 3. divisjon

Speleoppsettet er også klart for neste års 3. divisjon i fotball for menn. Her møter Herd, Hødd 2, Spjelkavik, Molde 2, Træff og Kristiansund 2 kvarandre i tillegg til: Oppsal, Follo, KFUM Oslo 2, Ready, Rilindja, Ullern, Drøbak-Frogn og Lokomotiv Oslo i Norsk Tipping-ligaen avdeling 1.