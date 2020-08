Slik blir konfirmasjonen i Ålesund

I Ålesund startar konfirmasjonane allereie 22. august, men konfirmantane må førebu seg på ei litt anna markering. Dersom ein skal ha privat fest i heimen er grensa på maksimalt 20 personar. Dersom det skal vere fleire gjestar, må konfirmasjonen organiserast av ein profesjonell utleigar eller det må peikast ut ein ansvarleg frå vertskapet, opplyser kommunen. – For dei som leiger lokale, må ein hugse at lokala må vere store nok til at ein enkelt klare å halde ein meter mellom alle gjestane. Her er det viktig at kvar enkelt arrangør gjer vurderingar, seier kommunelege Jonas Vegsundvåg.