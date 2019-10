Slik aksjonerer vindkraft-motstandarar over heile landet

Rundt om i Noreg er det mange vindkraftprosjekt som møter stor motstand i befolkninga. I kveld organiserer dei seg i alle fylke.

NVE har peikt ut 13 område som mest eigna for vindkraft i Noreg. Rundt 40 prosent av desse områda blir også rekna som inngrepsfri natur.

– Vi vil vise at dette er ei folkeleg rørsle og ei sak som opprører heile landet. Vi håpar at dette får politikarane til å forstå at dei må gjere noko, seier leiar for Motvind Noreg, Eivind Salen.

8. oktober er det også 40 år sidan sultestreiken under Alta-aksjonen starta, noko som er grunnen til at vindkraftaksjonen er lagt til i dag.

Her blir det tent varde Foto: Siri Løken Ekspandér faktaboks Agder: Birkenes, Iverland, Åmli, Bygland, Åseral, Vennesla

Akershus: Asker

Buskerud: Drammen/Nedre Eiker

Finnmark: Tana, Hammerfest, Sør-Varanger, Langfjordbotn

Hedmark: Åmot, Elverum, Eidskog, Tynset

Hammerfest: Salen

Hordaland: Bergen, Masfjorden, Sotra, Etne

Møre og Romsdal: Surnadal, Halsa, Aure, Haram, Vanylven, Herøy, Ulstein, Giske, Tingvoll

Nordland: Mo, Nesna, Vefsn, Andøy,

Oppland: Nord-Aurdal, Vang, Øyer, Lillehammer

Oslo: Vestre Aker

Rogaland: Tysvær, Haugesund, Bjerkreim, Sokndal/Flekkefjord, Sandnes, Time, Eigersund, Kvitsøy, Lund, Hå

Sogn og Fjordane: Gaular, Nausdal, Høyanger, Gulen

Telemark: Siljan, Drangedal

Troms: Tromsø, Balsfjord, Tranøy, Finnsnes, Lenvik

Trøndelag: Agdenes, Orkdal, Hemne, Snillfjord, Rindal, Flatanger, Høylandet, Frøya, Rennebu, Trondheim, Namsos, Namdalseid, Melhus, Åfjord, Nærøysund,

Vestfold: Sandefjord

Østfold: Hvaler

Varsel om fare

Vardebrenning er ein eldgammal måte å varsle fare på, og har i nyare tid blitt brukt til å demonstrere politiske meiningar.

– 130 vardetenningar symboliserer varsel om at den norske naturen er i overhengjande fare, og krev at vi vaknar og grip til dei våpen vi har, fortel Irene Gjellestad i Motvind Sørvest i ei pressemelding.

Her blir det gjort klart for båltenning på Haramsøy på Sunnmøre. NVE utsette nettopp byggjestart for 8 vindturbinar på fjellet der på grunn av endra tilkomstveg, og demonstrantar i lokalbefolkinga håpar å få prosjektet stansa. Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

Ein av stadene dei protesterer er på åtte fjelltoppar i Bjerkreim i Rogaland. Der får vardebrenninga også støtte frå grunneigarar.

– Vi trur dette er ein god måte å demonstrere på. Eg håper det ikkje blir noko av utbygginga. ein ser jo kva for konsekvensar det kan få for naturen og dei som bur i området. Fleire vil ikkje kunne bu der dei bor i dag, seier grunneigar Tor jan Espedal.

– Vindmøller er ikkje den rette måten å redde miljøet på, fordi dei øydelegg naturen, seier Thea Iren Espedal, som er med på å organisere vardetenninga i Bjerkreim.

Aksjonistar på Haramsfjellet i Haram på Sunnmøre Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Dei skal køyre over fjella våre

I Trøndelag har det vore mykje lokal motstand mot vindkraftutbygging i løpet av det siste året. På Frøya har det vore høglytte protestar mot Trønderenergi, som er i gang med utbygging av eit nytt vindkraftverk som skal stå ferdig i 2020.

Det er venta at over 130 vardar blir tende 8. oktober. Foto: Google Maps / Motvind Norge

Ved Sørmarkfjellet i Flatanger har aksjonister prøvd å sabotere utbyggingen kraftverket der med 31 planlagde vindturbinar.

Fredrik Klocke er ein av dei rundt 20 som har tatt turen til Liafjellet i Flatanger

– Det er en viktig kamp for meg. Dei skal køyre over fjella og rasere naturen vår.

Er det mogleg å stoppe utbygginga?

– Det er mange stader skal byggjast, og det håpar eg vi klarer å stanse.

I Trøndelag er tre store områder peikt ut av NVE som best eigna for utbygging, men i sommar blei det klart at trønderske fylkespolitikarar har sagt tydelig frå om at dei vil stoppe alle nye vindkraftplanar i fylket.

Vardebrenning på Ramsås i Siljan. Foto: Kurt Inge Dale

I regn og surt vêr gjekk over 40 personar til fjells for å tenne varde i Høyanger i Sogn og Fjordane.

– Det er vi svært nøgde med, seier Raudt-politikar Einar Rysjedal.

Industristaden er ein av dei plassane i landet som vil merke vindkraftutbygging mest. I fjellområda mellom Høyanger og Viksdalen i Gaular kan det kome opp mot 80 vindturbinar.