Slept fri frå tvungen psykisk helsevern

Ein mann i slutten av 20-åra blir slept fri frå tvungen psykisk helsevern.

I 2017 blei mannen dømt for grov kroppsskade med kniv og for fleire tilfelle av truslar. Statsadvokaten hadde tatt ut ein ny tiltale om at mannen måtte bli dømt til vidare tvungen psykisk helsevern.

Retten vektla at mannen ikkje hadde vist valdelege eller truande art sidan han blei dømt i 2017. Han skal heller ikkje ha hatt nye psykotiske episodar sidan han blei under tvungen psykisk helsevern.

Retten meinte også at det etter ei samla vurdering ikkje er ein nærliggande fare for at mannen kjem til å gjere seg skuldig i nye alvorlege lovbrot. Dei meiner også at ein særreaksjon ikkje kan grunngivast i behovet for samfunnsvern og at mannen difor må bli slept fri.