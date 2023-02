Slepp å stenge fødeavdelinga

Føden i Volda har greidd å rekruttere tilsette i alle stillingar og sparer dermed pengar på å ikkje måtte bruke vikarbyrå. Dei kan dermed halde opent som normalt gjennom heile sommaren. Det seier klinikksjef Palma Hånes ved Sjukehuset i Volda til Møre-Nytt.

Helse Møre og Romsdal må spare pengar og har tidlegare foreslått at eit av alternativa kunne vere å stenge fødeavdelinga i Volda. Hånes meiner at dette no ikkje er nødvendig.