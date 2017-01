Slepp å betale erstatning

Ei nordmørskvinne er i tingretten dømt for aktlaust å ha starta ein storbrann på Torget i Bergen våren 2015. Ho er frifunnen for eit erstatningskrav på 6,8 millionar kroner, men er dømt til 45 dagar i fengsel på vilkår, skriv bt.no. I retten nekta kvinna for at det var ho som var skuld i brannen, som førte til at over 60 personar blei evakuerte.