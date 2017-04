Slått til av ekssamboer – knivstakk han

Like før midnatt lørdag kveld rykket politiet ut til Gurskøy i Herøy kommune for å stoppe en krangel mellom to ekssamboere.

Krangelen eskalerte og han slo hun i ansiktet. Da fant kvinnen frem en kniv og stakk mannen i magen.

Han ble flydd til Ålesund sykehus av helsepersonell, hvor han har tilbrakt natten. Kvinnen i det tidligere forholdet er innsatt i arrest av politiet.

– Han vil bli skrevet ut fra sykehuset søndag morgen, og vil da bli pågrepet for kroppskrenkelse etter at han slo ekssamboeren. Hun er pågrepet for legemsbeskadigelse, forklarer operasjonsansvarlig i politiet, Sindre Molnes.