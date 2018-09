Slåstkamp i drosjekøen

Politiet i Ålesund måtte i natt bryte inn i ein slåstkamp i drosjekøen i Ålesund. Ein mann i midten av 20-åra blir meldt for ordensforstyrring. Seinare måtte politiet i Ålesund køyre ut til eit hotell etter å ha fått melding om at to personar slåst inne på hotellet. Dei to blei køyrd til drukkenskapsarresten og blir meldt for ordensforstyrring.