Slåsting og skadeverk

Politiet i Molde arresterte i natt fire personar etter slagsmål og skadeverk. I totida fekk politiet melding om at nokon forsøkte å knuse eit vindauge på ein privatbustad vest for Molde sentrum. Då politiet kom til staden fekk dei kontakt med fire personar. Politiet meiner dei same fire var involverte i eit slagsmål tidlegare på kvelden. Det er mistanke om at det blei brukt kniv eller annan skarp gjenstand i slagsmålet. Alle dei fire er folk som politiet kjenner frå før.