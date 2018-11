Slåsting i Spjelkavik

Fire personar var involverte i slåsting utanfor ein utestad i Spjelkavik i Ålesund natt til laurdag. Politiet fekk melding i 0230-tida. To personar blei sende til legevakta for sjekk av det som såg ut som overflatiske sår, medan dei to andre blei bortviste.