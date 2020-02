Slåsskamp i Ålesund

Politiet melder om at det har vært en slåsskamp i Skarbøvika. Slåsskampen skal ha skjedd på privat adresse, ifølge politiet. «En mann skal ha blitt slått i hodet med et stolbein eller lignende. Fornærmede påtruffet ved Kiwi.», skriver politiet på Twitter. De opplyser at mistenkte løp i retning Hessa, kun iført boksershorts.