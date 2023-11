Slår sammen til ett større anlegg

Nor Tekstil skal investere opp mot 170 millioner i et nytt og moderne vaskeri på sørsiden av Storfjorden. Fra før har Nor Tekstil anlegg i både Molde og Ålesund, og disse blir nå slått sammen til ett større anlegg. Ingen ansatte mister jobben, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi samler to sterke kompetansemiljø og ønsker å beholde all kompetanse og erfaring som vi har i disse anleggene i dag, sier konsernsjef Leif Belsvik.

Det nye anlegget skal etter planen være innflyttingsklart i løpet av våren 2025. Bakgrunnen for at endringen skjer nå er at dagens husleieavtale i Molde utløper, samt begrensninger i dagens bygg i Ålesund.

– Vi har tro på at et større og samlet fellesvaskeri i Møre og Romsdal vil styrke Nor Tekstil sin konkurransekraft i regionen, og dermed også sikre våre arbeidsplasser, melder selskapet.