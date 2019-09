Slår sammen renovasjonsselskap

21 kommuner på Nordmøre og i Trøndelag har nå blitt enige om å danne et felles miljøselskap. Fra årsskiftet går de tre selskapene HAMOS Forvaltning IKS, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS og Envina IKS over i historien og blir til ReMidt IKS. Trygve Berdal, som i dag leder HAMOS, blir daglig leder i ReMidt. Geografisk vil ReMidt IKS dekke områdene fra Melhus til Kristiansund og fra Oppdal til Frøya. ReMidt IKS vil få ansvar for innsamling av alt husholdningsavfall og slam, i tillegg til drift av gjenvinningsstasjoner i eierkommunene.