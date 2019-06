Slår sammen prosti

Møre bispedømmeråd slår sammen Nordre og Austre Sunnmøre prosti. Det melder Sunnmørsposten. To av kommunene som i dag ligger under Austre Sunnmøre prosti skal inn i nye Ålesund kommune og det er en av grunnene til at grenseendringer også har blitt en sak i kirka. Setet for det sammenslåtte prostiet blir Ålesund.