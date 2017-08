Slår saman kontraktar

Dei to største kontraktane på fylkesveg 659 Nordøyvegen i Haram og Sandøy blir slått saman til ein hovudkontrakt. Den blir lyst ut første kvartal 2018. - Det gjer at entreprenøren kan optimalisere drifta og drive meir rasjonelt enn om det hadde blitt to ulike entreprenørar. No får vi også alle tre tunnelane i same kontrakt og entreprenøren kan drive vekseldrift ut frå kva dei vurderer som mest effektivt, fortel prosjektleiar Marianne Nærø i Statens vegvesen.