Slår saman fødeavdelingar

Helse Møre og Romsdal sende i dag ut Utviklingsplanen som styret i helseføretaket skal behandle 21. februar. Der går det fram at Helse Møre og Romsdal står fast på at dei vil slå saman fødeavdelingane i Kristiansund og Molde i 2019. – Det viktigaste er likevel å kome i gang med gode, opne og involverande prosessar for at avdelingane er samanslått i god tid (2 år) før innflyttinga i det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, skriv helseføretaket.